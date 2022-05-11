В Кремле не располагают информацией о кибератаках на Starlink, - Песков

В Кремле не располагают информацией о кибератаках на Starlink, в причастности к которым владельца системы Илон Маск обвинил Россию.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

"Это, наверное, сейчас излюбленное хобби всех в мире в любых атаках в плане информбезопасности обвинять Россию. При этом здесь, наверное, уместно вспомнить, что в последние дни именно Россия стала жертвой достаточно широкомасштабных кибератак. Я не знаю, что является основанием для таких обвинений, мы не располагаем такой информацией", - сказал Песков.

Также пресс-секретарь Путина ответил на вопрос о том, соответствуют ли действительности сведения об использовании оборудования Starlink Украиной против российских солдат:

"Это надо спрашивать у российских военных", - подытожил он.

Напомним, в среду, 11 мая, Илон Маск в Twitter заявил, что российские хакеры пытаются взломать платформу спутникового интернета Starlink.