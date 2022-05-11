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У Кремлі не володіють інформацією щодо кібератак на Starlink, - Пєсков
У Кремлі не володіють інформацією щодо кібератак на Starlink, в причетності до яких власник системи Ілон Маск звинуватив Росію.
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу.
"Це, напевно, зараз улюблене хобі всіх у світі в будь-яких атаках у плані інформбезпеки звинувачувати Росію. При цьому тут, мабуть, доречно згадати, що останніми днями саме Росія стала жертвою досить широкомасштабних кібератак. Я не знаю, що є підставою для таких звинувачень, ми не маємо такої інформації", - сказав Пєсков.
Також прес-секретар Путіна відповів на питання про те, чи відповідають дійсності відомості про використання обладнання Starlink Україною проти російських солдатів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Це треба питати у російських військових", - підсумував він.
Нагадаємо, у середу, 11 травня, Ілон Маск у Twitter заявив, що російські хакери намагаються зламати платформу супутникового інтернету Starlink.