В Латвии откроют языковые курсы для украинских беженцев

18 апреля правительство приняло решение о перераспределении средств, не превышающих 4 029 836 евро, на реализацию программы обучения латышскому языку для гражданского населения Украины в Латвии.

Об этом сообщает Министерство культуры Латвии.

В 2023 году в стране планируется принять 40 тыс. граждан Украины, 65% из которых или 26 000 человек взрослые.

"Граждане Украины в Латвии все чаще ищут работу. Знание латышского языка необходимо для обеспечения больших возможностей трудоустройства и облегчения социально-экономической интеграции в латвийское общество", - говорится в сообщении.

Программа направлена на предоставление бесплатных уроков латышского языка, начиная с уровня А1 и в соответствии с начальным уровнем владения языком, взрослым и несовершеннолетним украинским гражданам независимо от продолжительности пребывания в Латвии.

Средства предназначены для организации курсов латышского языка до 31 декабря.

Отмечается, что учитывая текущую геополитическую ситуацию в Европе, продолжение войны, наступление холодов, повышение цен на энергоносители, а также ущерб гражданской инфраструктуре Украины, можно ожидать, что население и далее будет покидать территорию Украины и будет искать убежища в других странах, в том числе в Латвии. Также, при вышеуказанных обстоятельствах, нет никаких оснований предполагать, что значительная часть проживающего в Латвии украинского гражданского населения сможет вернуться в Украину в ближайшем будущем.

Напомним, Латвия намерена как можно быстрее передать Украине все переносящиеся у нее переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, заявила глава ведомства Инара Мурниеце на 10-м заседании Контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.