В Латвії відкриють мовні курси для українських біженців

18 квітня уряд ухвалив рішення про перерозподіл коштів, що не перевищують 4 029 836 євро, на реалізацію програми навчання латиської мови для цивільного населення України в Латвії.

Про це повідомляє Міністерство культури Латвії.

У 2023 році в країні планується прийняти 40 тис. громадян України, 65% з яких, або 26 000 осіб, дорослі.

"Громадяни України в Латвії все частіше шукають роботу. Знання латиської мови необхідне для забезпечення більших можливостей працевлаштування та полегшення соціально-економічної інтеграції в латвійське суспільство», - йдеться в повідомленні.

Програма спрямована на надання безкоштовних уроків латиської мови, починаючи з рівня А1 та відповідно до початкового рівня володіння мовою, дорослим й неповнолітнім українським громадянам незалежно від тривалості перебування в Латвії.

Кошти призначені для організації курсів латиської мови до 31 грудня.

Зазначається, що враховуючи поточну геополітичну ситуацію в Європі, продовження війни, настання холодів, підвищення цін на енергоносії, а також шкоду цивільній інфраструктурі України, можна очікувати, що населення і надалі залишатиме територію України та шукатиме притулку в інших країнах, у тому числі в Латвії. Також, за вищезазначених обставин, немає жодних підстав припускати, що значна частина українського цивільного населення, яке наразі проживає в Латвії, зможе повернутися в Україну в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, Латвія має намір якнайшвидше передати Україні всі переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, які у неї є, заявила керівниця відомства Інара Мурнієце на 10-му засіданні Контактної групи з оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.