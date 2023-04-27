В Москве прокомментировали разговор Зеленского и Си Цзиньпина

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал телефонный разговор лидера Китая Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

"Что касается самого факта общения – это суверенное дело каждой из этих стран и вопрос их двустороннего диалога", - сказал Песков.

Он отметил, что Россия якобы готова приветствовать все, что может приблизить окончание конфликта в Украине.

Также внимание Пескова обратили на заявление офиса Зеленского о том, что украинский и китайский мирные планы "нашли общие точки соприкосновения", и поинтересовались, известно ли Кремлю, о чем идет речь.

Песков ответил, что известно.

Пресс-секретарь также заявил, что новые контакты Владимира Путина с Си Цзиньпином в ближайшем будущем не планируются.

На вопрос, обсуждали ли Путин и китайский лидер вопрос о границах Украины в 1991 году во время визита последнего в Москву представитель Кремля ответил, что об этом речь не шла.

Напомним, Зеленский 26 апреля провел переговоры по телефону с Си Цзиньпином впервые с начала полномасштабной войны. По результатам переговоров, в частности, стороны договорились, что Китай отправит специального представителя китайского правительства по Евразии в Украину для углубленного общения со всеми сторонами относительно "политического урегулирования ситуации в Украине". Лидер Китая отметил, что КНР уже отправляла несколько партий гуманитарной помощи и будет продолжать это делать.