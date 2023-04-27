Китай должен повлиять на Россию: в ЕС отреагировали на разговор Зеленского и Си Цзиньпина

В Европейском Союзе приветствуют разговор президента Владимира Зеленского с лидером КНР Си Цзиньпином и ожидают, что Китай использует свое влияние, чтобы заставить Россию закончить войну.

Об этом сообщил спикер Европейской комиссии Эрик Мамер, пишет The Guardian.

По его словам, это важный, давно назревший первый шаг Китая в исполнении своих обязанностей в качестве члена Совета Безопасности ООН.

"Руководство Китая должно использовать свое влияние, чтобы заставить Россию прекратить ее агрессивную войну, восстановить территориальную целостность Украины и уважать ее суверенитет как основу для справедливого мира", - отметил он.

Напомним, Владимир Зеленский 26 апреля провел переговоры по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином впервые с начала полномасштабной войны.

По результатам переговоров стороны договорились, что что Китай отправит специального представителя китайского правительства по Евразии в Украину для углубленного общения со всеми сторонами относительно "политического урегулирования ситуации в Украине".