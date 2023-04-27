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Політика
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Китай має вплинути на Росію: у ЄС відреагували на розмову Зеленського і Сі Цзіньпіна

Прапори ЄС. Фото: Європейська комісія
Прапори ЄС. Фото: Європейська комісія

У Європейському Союзі вітають розмову президента Володимира Зеленського з лідером КНР Сі Цзіньпіном та очікують, що Китай  використає свій вплив, щоб змусити Росію закінчити війну.

Про це повідомив речник Європейської комісії Ерік Мамер, пише The Guardian.

За його словами, це важливий, давно назрілий перший крок Китаю у виконанні своїх обов'язків як члена Ради Безпеки ООН. 

"Керівництво Китаю має використати свій вплив, щоб змусити Росію припинити її агресивну війну, відновити територіальну цілісність України та поважати її суверенітет, як основу для справедливого миру", - зазначив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 26 квітня провів переговори телефоном з лідером Китаю Сі Цзіньпіном вперше від початку повномасштабної війни.

За результатами переговорів сторони домовилися, що Китай відправить спеціального представника китайського уряду з питань Євразії в Україну для поглибленого спілкування з усіма сторонами щодо "політичного врегулювання ситуації в Україні". 

Автор:
Ніна Комащенко