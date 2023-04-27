В Москві прокоментували розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна

Прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков прокоментував телефонну розмову лідера Китаю Сі Цзіньпіна і президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

"Що стосується самого факту спілкування - це суверенна справа кожної з цих країн і питання їхнього двостороннього діалогу", - сказав Пєсков.

Він зазначив, що Росія нібито «готова вітати все, що може наблизити закінчення конфлікту в Україні».

Також увагу Пєскова звернули на заяву офісу Зеленського про те, що український і китайський мирні плани "знайшли спільні точки дотику", і поцікавилися, чи відомо Кремлю, про що йдеться.

Пєсков відповів, що відомо.

Прессекретар також заявив, що нових контактів Володимира Путіна із Сі Цзіньпіном у найближчому майбутньому не планується.

На запитання, чи обговорювали Путін і китайський лідер питання про кордони України 1991 року під час візиту останнього до Москви представник Кремля відповів, що про це не йшлося.

Нагадаємо, Зеленський 26 квітня провів переговори телефоном з Сі Цзіньпіном вперше від початку повномасштабної війни. За результатами переговорів, зокрема, сторони домовилися, що Китай відправить спеціального представника китайського уряду з питань Євразії в Україну для поглибленого спілкування з усіма сторонами щодо "політичного врегулювання ситуації в Україні". Лідер Китаю зазначив, що КНР вже відправляла кілька партій гуманітарної допомоги і продовжуватиме це робити.