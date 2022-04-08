В Пущу-Водицу ограничили въезд на неопределенное время

В Киеве военные ограничили въезд в курортный район Пуща-Водица. Об этом сообщил глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик.

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"Военное руководство приняло решение об ограниченном въезде на территорию Пущи и связано оно с огромным количеством объективных факторов, ряд из которых я, к сожалению, не имею права озвучивать", — написал Фесик.

По его словам, основная причина — в необходимости разминирования территории.

"Точного срока запрета пока нет, ведь объем работы просто колоссальный: проверить дома, улицы, пепелища, лесополосы и очистить их от снарядов, гранат, мин и растяжек и даже тел", — добавил Фесик.

Правоохранители также фиксируют и документируют многочисленные повреждения, чтобы затем использовать эти доказательства в международных и национальных судах.

Напомним, боевые действия приблизились к Пуще-Волице в начале марта, и из нее провели массовую эвакуацию.

А вечером 2 апреля украинские войска освободили всю Киевскую область от российских оккупантов.