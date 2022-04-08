У Пущу-Водицю обмежили в'їзд на невизначений час

У Києві військові обмежили в'їзд у курортний район Пуща-Водиця. Про це повідомив голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесік.

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"Військове керівництво ухвалило рішення про обмежений в'їзд на територію Пущі і пов'язане воно з величезною кількістю об'єктивних факторів, низка яких я, на жаль, не маю права озвучувати", - написав Фесік.

За його словами, основна причина — необхідність розмінування території.

"Точного терміну заборони поки що немає, адже обсяг роботи просто колосальний: перевірити будинки, вулиці, попелища, лісосмуги та очистити їх від снарядів, гранат, мін та розтяжок і навіть тіл", - додав Фесік.

Правоохоронці також фіксують та документують численні пошкодження, щоб потім використати ці докази у міжнародних та національних судах.

Нагадаємо, бойові дії наблизилися до Пущі-Волиці на початку березня і з неї провели масову евакуацію.

А увечері 2 квітня українські війська звільнили всю Київську область від російських окупантів.