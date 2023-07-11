В Раде предлагают убавлять осужденным срок на три дня за каждую прочитанную книгу

Депутат Верховной Рады Сергей Гривко предлагает парламенту ввести инструмент уменьшения срока тюремного наказания для осужденных, если они будут читать "правильные" книги из соответствующего перечня, составленного государством.

Соответствующий законопроект №9477 был внесен 10 июля. Документ предусматривает внесение в Уголовный кодекс новой статьи 74-1 об уменьшении срока лишения свободы в связи с действиями, подтверждающими, что такое лицо стало на путь исправления посредством саморазвития.

Предложено, чтобы таким исправлением считался факт прочтения осужденным лицом книг из перечня литературы, утвержденного Министерством юстиции, который был бы подобран по принципу "содействия формированию у осужденных правильных духовных и нравственных ценностей, а также целей, направленных на исправление".

При прочтении осужденным каждой новой книги из этого перечня на государственном языке Украины (в бумажной или электронной форме) срок назначенного осужденному наказания должен уменьшаться путем вычитания трех суток.

Факт прочтения книги должен, по предложению Гривко, подтверждаться специально созданной электронной системой, которая обеспечивала бы сдачу осужденным соответствующего экзамена и вела учет количества прочитанных им книг.

Реализацию указанных таких мер предлагается возложить на администрацию колонии, в которой находится осужденное лицо, а уменьшение тюремного срока должно производиться судом. Предусмотрено, что администрация колонии будет предоставлять и информацию о количестве прочитанных книг самому осужденному, его представителю или суду.

Описанное выше правило, согласно законопроекту, должно применяться и при расчете срока для установления права осужденного на условно-досрочное освобождение из тюрьмы.

В свою очередь, в Уголовно-исполнительный кодекс предлагается ввести новую статью 109-1, предусматривающую, что колонии должны быть обеспечены литературой, в том числе в обязательном порядке книгами из перечня украиноязычной литературы, утвержденного Минюстом для вышеуказанной целей. Также колонии предлагается обязать иметь технические средства и установить программное обеспечение, необходимое для реализации этой идеи.