В Раді пропонують зменшувати засудженим строк на три дні за кожну прочитану книгу

Депутат Верховної Ради Сергій Гривко пропонує парламенту запровадити інструмент зменшення строку тюремного покарання для засуджених, якщо вони читатимуть "правильні" книги з відповідного переліку, складеного державою.

Відповідний законопроект №9477 ним було внесено 10 липня. Документ передбачає внесення до Кримінального кодексу нової статті 74-1 щодо зменшення строку позбавлення волі у зв'язку з діями, які підтверджують, що така особа стала на шлях виправлення за допомогою саморозвитку.

Запропоновано аби таким виправленням вважався факт прочитання засудженою особою книг з переліку літератури, затвердженого Міністерством юстиції, який би був підібраний за принципом "сприяння формуванню у засуджених правильних духовних та моральних цінностей, а також цілей, спрямованих на виправлення".

При прочитанні засудженою особою кожної нової книги з цього переліку державною мовою України (в паперовій або електронній формі), строк призначеного засудженому покарання має зменшуватися шляхом відрахування трьох діб.

Факт прочитання книги має, за пропозицією Гривка, підтверджуватися спеціально створеною електронною системою, яка б забезпечувала складання засудженим відповідного іспиту та вела облік кількості прочитаних ним книг.

Реалізацію зазначених заходів пропонується покладасти на адміністрацію колонії, в якій перебуває засуджена особа, а зменшення тюремного строку має здійснюватися судом. Передбачено, що адміністрація колонії надаватиме і інформацію щодо кількості прочитаних книг самій засудженій особі, її представнику чи суду.

Описане вище правило, згідно законопроекту, має застосовуватися і при розрахунку строку для встановлення права засудженого на умовнодострокове звільнення з в'язниці.

В свою чергу, в Кримінально-виконавчий кодекс пропонується ввести нову статтю 109-1, яка передбачає, що колонії повинні бути забезпечені літературою, в тому числі в обов’язковому порядку книгами з переліку україномовної літератури, затвердженого Мін'юстом для зазначеної вище мети. Також колонії пропонується зобов'язати мати технічні засоби та встановити програмне забезпечення, необхідне для реалізації цієї ідеї.