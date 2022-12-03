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В разведке Британии объяснили, почему РФ пытается захватить Бахмут
Российские оккупационные войска продолжают прилагать значительную часть своих общих военных усилий вдоль примерно 15-километрового участка укрепленной линии фронта вокруг города Бахмут. Город имеет символическое значение.
Об этом сообщает разведка Британии.
"Российский план, вероятно, заключается в том, чтобы окружить город с тактическим продвижением на север и юг. В последние дни Россия, скорее всего, осуществила небольшое продвижение на южной оси этого наступления, где она пытается закрепиться на ограниченных плацдармах к западу от болотистой местности вокруг небольшой реки Бахмутка", – говорится в сообщении.
Россия определила Бахмут как приоритетное направление своих наступательных усилий с начала августа 2022 года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Захват города имел бы ограниченную оперативную ценность, хотя потенциально позволил бы России угрожать более крупным городским районам Краматорска и Славянска. Однако эта кампания была непропорционально дорогой по сравнению с этими возможными достижениями. Существует реальная возможность того, что захват Бахмута стал для России прежде всего символической, политической целью", - сообщили в разведке.
Напомним, в Институте изучения войны (ISW) сообщали, что попытки россиян совершить наступление на Бахмут привели лишь к тому, что живая сила и техника армии РФ продолжает истощаться. Кроме этого, оккупанты нередко оказываются зажатыми в небольших населенных пунктах.