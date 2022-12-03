У розвідці Британії пояснили, чому РФ намагається захопити Бахмут

Російські окупаційні війська продовжують докладати значну частину своїх загальних військових зусиль вздовж приблизно 15-кілометрової ділянки укріпленої лінії фронту навколо міста Бахмут. Місто має символічне значення.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

"Російський план, ймовірно, полягає в тому, щоб оточити місто з тактичним просуванням на північ і південь. Останніми днями Росія, найімовірніше, здійснила невелике просування на південній осі цього наступу, де вона намагається закріпитися на обмежених плацдармах на захід від болотистої місцевості навколо невеликої річки Бахмутка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Росія визначила Бахмут як пріоритетний напрямок своїх наступальних зусиль з початку серпня 2022 року.

"Захоплення міста мало б обмежену оперативну цінність, хоча потенційно дозволило б Росії загрожувати більшим міським районам Краматорська і Слов'янська. Проте ця кампанія була непропорційно дорогою порівняно з цими можливими здобутками. Існує реальна можливість того, що захоплення Бахмута стало для Росії насамперед символічною, політичною метою", - повідомили у розвідці.

Нагадаємо, у Інституті вивчення війни (ISW) повідомляли, що спроби росіян зробити наступ на Бахмут Донецької області призвели лише до того, що жива сила та техніка армії РФ продовжує виснажуватися. Крім цього, окупанти нерідко виявляються затиснутими у невеликих населених пунктах.