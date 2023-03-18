В разведке Британии объяснили, зачем в России планируют изменить призывной возраст

Российские власти планируют изменить возраст для призыва на военную службу мужчин. Таким образом они, вероятно, хотят увеличить численность войска.

Об этом сообщает разведка Британии.

В Госдуму 13 марта внесли законопроект, предлагающий изменить призывной возраст мужчин с 18-27 лет до 21-30 лет. В разведке считают, что этот законопроект будет принят и вступит в силу с 2024 года.

Отмечается, что Россия проводит призыв дважды в год и продолжает официально запрещать призывникам участвовать в боевых действиях в Украине. Однако, по меньшей мере, несколько сотен из них служили через административные путаницы или после того, как их заставили подписать контракты.

Сейчас многие мужчины в возрасте 18-21 года претендуют на освобождение от призыва в связи с обучением в высших учебных заведениях.

"Власть, скорее всего, меняет возрастную категорию, чтобы увеличить численность военнослужащих, гарантируя, что студенты в конце концов будут вынуждены служить. Даже если Россия продолжит воздерживаться от привлечения срочников в войне, эти дополнительные призывники освободят больше профессиональных военных для участия в боевых действиях", – говорится в сообщении.

Напомним, разведка Британии сообщала, что около половины заключенных, которых ЧВК "Вагнер" отправила в Украину, получили ранения или погибли. Основатель ЧВК Евгений Пригожин, вероятно, будет вынужден снизить интенсивность действий в Украине.