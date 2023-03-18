У розвідці Британії пояснили, навіщо у Росії планують змінити призовний вік

Російська влада планує змінити вік для призову на військову службу чоловіків. Таким чином вона, ймовірно, хоче збільшити чисельність війська.

Про це повідомляє розвідка Британії.

У Держдуму 13 березня внесли законопроект, який пропонує змінити призовний вік чоловіків з 18-27 років до 21-30 років. У розвідці вважають, що цей законопроект, буде прийнятий і набуде чинності з 2024 року.

Зазначається, що Росія проводить призов двічі на рік і продовжує офіційно забороняти призовникам брати участь в бойових діях в Україні. Проте, щонайменше кілька сотень з них служили через адміністративні плутанини або після того, як їх примусили підписати контракти.

Наразі багато чоловіків віком 18-21 року претендують на звільнення від призову у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах.

"Влада, швидше за все, змінює вікову категорію, щоб збільшити чисельність військовослужбовців, гарантуючи, що студенти зрештою будуть змушені служити. Навіть якщо Росія продовжить утримуватися від залучення строковиків у війні, ці додаткові призовники вивільнять більше професійних військових для участі у бойових діях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, розвідка Британії повідомляла, що близько половини ув'язнених, яких ПВК "Вагнер" відправила до України, отримали поранення або загинули. Засновник ПВК Євген Пригожин, ймовірно, буде вимушений зменшити інтенсивність дій в Україні.