В США представили проект резолюции о победе Украины в войне с Россией: о чем идет речь в документе

В Вашингтоне представили двухпартийный проект резолюции нижней Палаты представителей США "О позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины".

Об этом в среду, 26 апреля, в Facebook сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Фото: Facebook Оксаны Маркаровой Фото: Facebook Оксаны Маркаровой Фото: Facebook Оксаны Маркаровой Фото: Facebook Оксаны Маркаровой

В документе указаны три основных позиции Палаты представителей США:

Подтверждение, что политика Соединенных Штатов состоит в том, чтобы Украина победила (РФ) и восстановила свои международно признанные границы в 1991 году; Мир после Победы Украины должен быть обеспечен путем интеграции Украины в НАТО и других евроатлантических институтов, что соответствует долгосрочной политике Соединенных Штатов; Заявляет, что Соединенные Штаты должны работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить выполнение основных требований Украины в послевоенный период.

В последнем пункте говорится, что США должны гарантировать выплату Россией репараций Украине и помощь мирового сообщества в восстановленные страны. Также указано о контроле привлечения руководства РФ к ответственности за вторжение.

Кроме того, как говорится в проекте резолюции, США должны гарантировать возобновление справедливости жертв преступлений, совершенных РФ в Украине.

Во время представления документа брифинг для прессы при участии третьего Президента Украины Виктора Ющенко провели как представители демократов, так и республиканцев.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил, что США будут поддерживать Украину, чтобы гарантировать, что война России завершится стратегическим поражением.