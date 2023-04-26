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Політика
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У США представили проєкт резолюції про перемогу України у війні з Росією: про що йдеться в документі

резолюція США про перемогу України, Маркарова, Ющенко
Брифінг для преси провели за участі третього Президента України Віктора Ющенка. Фото: Facebook Оксани Маркарової

У Вашингтоні представили двопартійний проєкт резолюції нижньої Палати представників США "Щодо позиції Палати представників стосовно умов перемоги України".

Про це у середу, 26 квітня, у Facebook повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

резолюція США про перемогу України, Маркарова, Ющенко резолюція США про перемогу України, Маркарова, Ющенко резолюція США про перемогу України, Маркарова, Ющенко резолюція США про перемогу України, Маркарова, Ющенко
резолюція США про перемогу України, Маркарова, Ющенко
Фото: Facebook Оксани Маркарової
резолюція США про перемогу України, Маркарова, Ющенко
Фото: Facebook Оксани Маркарової
резолюція США про перемогу України, Маркарова, Ющенко
Фото: Facebook Оксани Маркарової
резолюція США про перемогу України, Маркарова, Ющенко
Фото: Facebook Оксани Маркарової

У документі вказані три основні позиції Палати представників США:

  1. Підтвердження, що політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб Україна перемогла вторгнення (РФ) і відновила свої міжнародно визнані кордони 1991 року;
  2. Мир після Перемоги України, має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає довгостроковій політиці Сполучених Штатів;
  3. Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити виконання основних вимог України у після воєнний період.

В останньому пункті йдеться про те, що США мають гарантувати виплату Росією репарацій Україні та допомогу світової спільноти у відновлені країни. Також вказано про контроль притягнення керівництва РФ до відповідальності за вторгнення.

Крім того, як йдеться в проєкті резолюції, США мають гарантувати відновлення справедливості для жертв злочинів, скоєних РФ в України.

Під час представлення документа брифінг для преси за участі третього Президента України Віктора Ющенка провели як представники демократів, так і республіканців.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив, що США будуть підтримувати Україну аби гарантувати, що війна Росії завершиться стратегічною поразкою.

Автор:
Віта Молодан