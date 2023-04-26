У США представили проєкт резолюції про перемогу України у війні з Росією: про що йдеться в документі

У Вашингтоні представили двопартійний проєкт резолюції нижньої Палати представників США "Щодо позиції Палати представників стосовно умов перемоги України".

Про це у середу, 26 квітня, у Facebook повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

Фото: Facebook Оксани Маркарової Фото: Facebook Оксани Маркарової Фото: Facebook Оксани Маркарової Фото: Facebook Оксани Маркарової

У документі вказані три основні позиції Палати представників США:

Підтвердження, що політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб Україна перемогла вторгнення (РФ) і відновила свої міжнародно визнані кордони 1991 року; Мир після Перемоги України, має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає довгостроковій політиці Сполучених Штатів; Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити виконання основних вимог України у після воєнний період.

В останньому пункті йдеться про те, що США мають гарантувати виплату Росією репарацій Україні та допомогу світової спільноти у відновлені країни. Також вказано про контроль притягнення керівництва РФ до відповідальності за вторгнення.

Крім того, як йдеться в проєкті резолюції, США мають гарантувати відновлення справедливості для жертв злочинів, скоєних РФ в України.

Під час представлення документа брифінг для преси за участі третього Президента України Віктора Ющенка провели як представники демократів, так і республіканців.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив, що США будуть підтримувати Україну аби гарантувати, що війна Росії завершиться стратегічною поразкою.