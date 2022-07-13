В Стамбуле состоялась встреча насчет "зеленого коридора" для украинского зерна

В Стамбуле завершилась четырехсторонняя встреча военных делегаций министерств обороны Турции, Российской Федерации и Украины и делегации ООН по вопросам перевозки зерна и продовольствия, ожидающих в украинских портах Черным морем.

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Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

"Состоялась четырехсторонняя встреча военных делегаций министерств обороны Турции, Российской Федерации и Украины и делегации ООН по вопросам безопасной перевозки зерна и продовольствия, ожидающих в украинских портах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча проходила в здании Календер в Стамбуле. Она была закрыта для прессы, пока нет никаких подробностей о результатах встречи.

Напомним, Центр исследований продовольствия и землепользования KSE Institute оценивает общую стоимость похищенных Россией зерновых и масличных культур в Украине в сумму более 613 миллионов долларов.