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Политика
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В Стамбуле состоялась встреча насчет "зеленого коридора" для украинского зерна

Министерство национальной обороны Турции, зеленый коридор, украинское зерно, укрденное зерно
Фото: Министерство национальной обороны Турции

В Стамбуле завершилась четырехсторонняя встреча военных делегаций министерств обороны Турции, Российской Федерации и Украины и делегации ООН по вопросам перевозки зерна и продовольствия, ожидающих в украинских портах Черным морем.

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Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции в Twitter

"Состоялась четырехсторонняя встреча военных делегаций министерств обороны Турции, Российской Федерации и Украины и делегации ООН по вопросам безопасной перевозки зерна и продовольствия, ожидающих в украинских портах", - говорится в сообщении.  

Отмечается, что встреча проходила в здании Календер в Стамбуле. Она была закрыта для прессы, пока нет никаких подробностей о результатах встречи. 

Напомним, Центр исследований продовольствия и землепользования KSE Institute оценивает общую стоимость похищенных Россией зерновых и масличных культур в Украине в сумму более 613 миллионов долларов. 

Автор:
Анастасия Перцева