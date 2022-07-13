У Стамбулі відбулася зустріч щодо "зеленого коридору" для українського зерна

У Стамбулі завершилася чотиристороння зустріч військових делегацій міністерств оборони Туреччини, Російської Федерації та України та делегації ООН з питань перевезення зерна та продовольства, які очікують в українських портах Чорним морем.

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Про це йдеться у повідомленні Міністерства національної оборони Туреччини у Twitter.

"Відбулася чотиристороння зустріч військових делегацій міністерств оборони Туреччини, Російської Федерації та України та делегації ООН з питань безпечного перевезення зерна та продовольства, які очікують в українських портах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зустріч проходила у будівлі Календер у Стамбулі. Вона була закритою для преси. Наразі немає жодних подробиць щодо результатів зустрічі.

Нагадаємо, Центр досліджень продовольства та землекористування KSE Institute оцінив загальну вартість викрадених Росією зернових та олійних культур в Україні на суму понад 613 мільйонів доларів.