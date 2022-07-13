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У Стамбулі відбулася зустріч щодо "зеленого коридору" для українського зерна
У Стамбулі завершилася чотиристороння зустріч військових делегацій міністерств оборони Туреччини, Російської Федерації та України та делегації ООН з питань перевезення зерна та продовольства, які очікують в українських портах Чорним морем.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства національної оборони Туреччини у Twitter.
"Відбулася чотиристороння зустріч військових делегацій міністерств оборони Туреччини, Російської Федерації та України та делегації ООН з питань безпечного перевезення зерна та продовольства, які очікують в українських портах", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зустріч проходила у будівлі Календер у Стамбулі. Вона була закритою для преси. Наразі немає жодних подробиць щодо результатів зустрічі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, Центр досліджень продовольства та землекористування KSE Institute оцінив загальну вартість викрадених Росією зернових та олійних культур в Україні на суму понад 613 мільйонів доларів.