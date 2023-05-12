В Венгрии требуют исключить трех человек из нового санкционного списка

Венгрия выступает за исключение трех лиц, внесенных в новый санкционный список, предложенный Европейской комиссией в рамках 11-го пакета санкций.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Согласно его сообщению, Венгрия хочет удалить 3 человека из списка в 72 человека, против которых ЕК планирует ввести санкции из-за подрыва суверенитета Украины.

"В состав трио входит начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов", - написал Йозвяк.

Будапешт не в первый раз требует исключения лиц из предложенных санкций. В январе Венгрия потребовала исключить 9 человек из санкционного списка, среди которых были и олигархи РФ: Алишер Усманов, Петр Авен и Виктор Рашников.

Напомним, Европейский парламент 15 марта принял необязательную резолюцию по Беларуси, в которой осуждается ее помощь России. ЕП выражает сожаление по поводу недавнего визита в Минск МИД Венгрии Петра Сиярто.

В Европарламенте выразили решительную поддержку санкций ЕС против лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в Беларуси. Парламентарии осуждают визиты дипломатов в Минск.