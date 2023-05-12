В Угорщині вимагають виключити трьох осіб з нового санкційного списку

Угорщина виступає за виключення трьох осіб, яких внесли у новий санкційний список, запропонований Європейською комісією в рамках 11-го пакета санкцій.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Згідно його допису, Угорщина хоче видалити 3 осіб із списку в 72 особи, проти яких ЄК планує ввести санкції через підрив суверенітету України.

"До складу тріо входить начальник Білоруської залізниці Володимир Морозов", - написав Йозвяк

Будапешт не вперше вимагає виключення осіб з запропонованих санкцій. В січні Угорщина вимагала виключити 9 осіб із санкційного списку, серед яких були і олігархи РФ: Алішер Усманов, Петро Авен та Віктор Рашніков.

Нагадаємо, Європейський парламент 15 березня прийняв необов’язкову резолюцію щодо Білорусі, в якій засуджується її допомога Росії. ЄП висловлює жаль з приводу нещодавнього візиту до Мінська МЗС Угорщини Петра Сіярто.

У Європарламенті висловили рішучу підтримку санкцій ЄС проти осіб, які відповідальніза фальсифікацію результатів виборів та репресії у Білорусі. Парламентарі засуджують візити дипломатів до Мінська.