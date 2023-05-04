В Херсонской области оккупанты угрожают депортацией местным - Генштаб ВСУ

Идет принудительная паспортизация граждан Украины в Геническом районе. Российские оккупанты постоянно давят на местных, угрожают депортацией и конфискацией имущества, ограничивают в перемещении. К людям с украинскими паспортами показательно пристрастное отношение со стороны захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00 4 мая.

За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Противник и далее сосредотачивает основные усилия на ведении наступления на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях - отражено 40 вражеских атак. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На волынском и полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На полигонах Беларуси идет подготовка войск РФ.

На северском и слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах РФ. Из артиллерии и минометов обстрелял один населенный пункт в Черниговской области; 7 в Сумской области, а также 8 в Харьковской области.

На купянском направлении враг наступательных действий не производил. Обстрелвм подверглись 10 населенных пунктов в Харьковской области.

На лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки с целью поиска слабых мест в обороне ВСУ. Артиллерийским обстрелам подверглись 2 населенных пункта в Луганской области и 3 в - Донецкой.

На бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали 9 населенных пунктов в Донецкой области.

На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Северного Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял 9 населенных пунктов.

На марьинском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Отражены многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Новомихайловки. Обстрелам также подверглась Красногоровка Донецкой области.

На шахтерском направлении враг обстрелял 6 населенных пунктов в Донецкой области.

На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборону. Нанес ракетный удар по городу Запорожье и авиаудару по Кизомису Херсонской области. Из артиллерии обстрелял 3 населенных пункта в Донецкой области; 6 в Запорожской области; 1 на Днепропетровщине; 4 населенных пункта и город Херсон. Погибли гражданские люди.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 4 удара – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили район сосредоточения оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также зенитно-ракетный комплекс врага.

Напомним, ночью 4 мая россияне атаковали территорию Украины "шахедами", выпущенными с северного направления, Брянской области, и с юга, восточного побережья Азовского моря. Большинство дронов силам ПВО удалось сбить, применяя зенитное ракетное вооружение, авиацию и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Центр". Украинцы уничтожили 18 Shahed-136/131 и один разведывательный БПЛА.