В НАТО предостерегают о тайных атаках России на Запад

В разведке НАТО предупредили о возможности Россией осуществить атаки на подводные кабели и другую критически важную инфраструктуру в Европе и США. Об этом заявил помощник генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвид Каттлер – сообщило международное агентство Bloomberg.

Россияне могут осуществить атаки на подводные кабели и другую критически важную инфраструктуру в Европе и США, чтобы отомстить западным союзникам за поддержку.

"Существует повышенное беспокойство, что Россия может нацелиться на подводные кабели и другую критически важную инфраструктуру, пытаясь нарушить жизнь Запада и получить рычаги влияния на страны, оказывающие поддержку Украине", - заявил Дэвид Каттлер, помощник генерального секретаря военного альянса по разведке и безопасности. .

Речь идет о защите таких систем как подводные кабели, на их долю приходится 95% интернет-коммуникаций, и ежедневно проходят финансовые транзакции на сумму около 10 триллионов долларов.

Члены Организации Североатлантического договора пытаются лучше защитить подводную критически важную инфраструктуру после того, как минувшей осенью взрывы на газопроводах Nord Stream подчеркнули трудности мониторинга объектов и обнаружения нападающих.

Напомним, прокуратура Швеции подтвердила, что взрывы на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" были диверсией .

Перед тем немецкие следователи установили, что серия взрывов, приведшая к утечке газа из трубопроводов на "Северном потоке" (1 и 2), была вызвана диверсией, за которой, вероятно, стоит Российская Федерация.

Каттлер указал на военную стратегию России, которая предусматривает быстрое уничтожение критической инфраструктуры на ранних стадиях конфликта, видящуюся в Украине тактику, как одну из причин повышенной обеспокоенности.

Как стало известно ранее, военно-морские силы Швеции и Финляндии находятся в повышенной готовности из-за возможной атаки Россией по энергетическим сетям стран.

Решение было вызвано тем, что в Балтийском море была замечена подозрительная активность российских кораблей.

Напомним, по данным СМИ, вторжение России в Украину подтолкнуло НАТО к полномасштабным усилиям, направленным на то, чтобы снова стать боеспособным, воюющим альянсом.

Цель состоит в том, чтобы сделать силы НАТО не только более крепкими и боеспособными, но и более заметными для России, что является ключевым элементом сдерживания.