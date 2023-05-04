В НАТО застерігають про таємні атаки Росії на Захід

У розвідці НАТО попередили про можливість Росією здійснити атаки на підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру в Європі та США. Про це заявив помічник генерального секретаря НАТО з розвідки та безпеки Девід Каттлер - повідомило міжнародне агентство Bloomberg.

Росіяни можуть здійснити атаки на підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру в Європі та США, щоб помститися західним союзникам України за підтримку.

“Існує підвищене занепокоєння, що Росія може націлитися на підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру, намагаючись порушити життя Заходу та отримати важелі впливу на ті країни, які надають підтримку Україні”, – заявив Девід Каттлер, помічник генерального секретаря військового альянсу з розвідки та безпеки.

Йдеться про захист таких систем, як підводні кабелі, на їхню частку припадає 95% інтернет-комунікацій, і щодня проходять фінансові транзакції на суму близько 10 трильйонів доларів.

Члени Організації Північноатлантичного договору намагаються краще захистити підводну критично важливу інфраструктуру після того, як минулої осені вибухи на газопроводах Nord Stream підкреслили труднощі моніторингу об’єктів та виявлення нападників.

Зазначимо, прокуратура Швеції підтвердила, що вибухи на газопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2" були диверсією.

Перед тим німецькі слідчі встановили, що серія вибухів, яка призвела до витоку газу з трубопроводів на "Північному потоці" (1 і 2), була спричинена диверсією, за якою, ймовірно стоїть Російська Федерація.

Каттлер вказав на військову стратегію Росії, яка передбачає швидке знищення критичної інфраструктури на ранніх стадіях конфлікту, тактику, яку бачать в Україні, як одну з причин підвищеної стурбованості.

Як стало відомо раніше, військово-морські сили Швеції і Фінляндії перебувають у підвищеній готовності через можливу атаку Росією по енергетичних мережах країн.

Рішення було спричинене тим, що в Балтійському морі помітили підозрілу активність російських кораблів.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, вторгнення Росії в Україну підштовхнуло НАТО до повномасштабних зусиль, спрямованих на те, щоб знову стати боєздатним, воюючим альянсом.

Мета полягає в тому, щоб зробити сили НАТО не лише більш міцними і боєздатними, але й більш помітними для Росії, що є ключовим елементом стримування.