Дві країни ЄС - у стані підвищеної готовності через ризик російських диверсій

Військово-морські сили Швеції і Фінляндії перебувають у підвищеній готовності через можливу атаку Росією по енергетичних мережах країн. Про це заявила командувач ВМС Швеції Єва Скоог Хаслум - пише видання Iltalehti.

Рішення було спричинене тим, що в Балтійському морі помітили підозрілу активність російських кораблів.

За словами командувача ВМС Швеції, російські військові кораблі були помічені поблизу вітрових електростанцій і підводних електрокабелів.

"Ми переконані, що Росія зробила це, якимось чином нанесла цілі на карту", – заявила Скоог Хаслум.

Тож командувач ВМС Швеції не виключає, що Росія може знищувати підводні електричні кабелі.

Нагадаємо, Швеція розпочала найбільші за 25 років військові навчання. В заході "Аврора-23" беруть участь країни-члени НАТО, а також України.

Зазначимо, що в квітні Фінляндія стала членом НАТО, після чого країна провела навчання поблизу Росії. У Фінській затоці відбулися тренування берегового флоту Фінляндії спільно із двома кораблями, які є частиною морських сил швидкого реагування НАТО.