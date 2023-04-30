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Две страны ЕС - в состоянии повышенной готовности из-за риска российских диверсий
Военно-морские силы Швеции и Финляндии находятся в повышенной готовности из-за возможной атаки Россией по энергетическим сетям стран. Об этом заявила командующий ВМС Швеции Ева Скоог Хаслум - пишет издание Iltalehti.
Решение было вызвано тем, что в Балтийском море была замечена подозрительная активность российских кораблей.
По словам командующего ВМС Швеции, российские военные корабли были подмечены вблизи ветровых электростанций и подводных электрокабелей.
"Мы убеждены, что Россия сделала это, как-то нанесла цели на карту", - заявила Скоог Хаслум.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Командующий ВМС Швеции не исключает, что Россия может уничтожать подводные электрические кабели.
Напомним, Швеция начала самые большие за 25 лет военные учения. В мероприятии "Аврора-23" принимают участие страны-члены НАТО, а также Украина.
Отметим, что в апреле Финляндия стала членом НАТО, после чего страна провела обучение вблизи России. В Финском заливе прошли тренировки берегового флота Финляндии совместно с двумя кораблями, которые являются частью морских сил быстрого реагирования НАТО.