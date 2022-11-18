Вибухи на "Північних потоках": слідчі знайшли сліди вибухівки

Прокуратура Швеції підтвердила, що вибухи на газопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2" були диверсією, на місці були виявлені сліди вибухівки.

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Про це повідомила прокуратура Швеції.

"Під час огляду місця злочину, який проводився на місці в Балтійському морі, було зроблено значні вилучення, і цей район був ретельно задокументований. Проведений аналіз показує сліди вибухових речовин на кількох знайдених сторонніх предметах. Робота з розширеного аналізу продовжується, щоб можна було зробити переконливіші висновки про інцидент", - заявив прокурор Матс Люнгквіст, який веде розслідування пошкодження газопроводів.

За його словами, попереднє розслідування є дуже складним та всебічним, робота продовжується.

Раніше поліція Швеції підтвердила, що газопроводи "Північний потік" були пошкоджені внаслідок вибухів. При цьому Стокгольм відмовився поділитися з Росією результатами свого розслідування ймовірного саботажу на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" у Балтійському морі.

Німецькі слідчі встановили, що серія вибухів, яка призвела до витоку газу з трубопроводів на "Північному потоці" (1 і 2), була спричинена диверсією, за якою, ймовірно стоїть Російська Федерація.

Зазначимо, що уся наявна інформація свідчить про те, що витоки газу на газопроводах "Північний потік -1" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій. Радник голови Офісу Президента Україні Михайло Подоляк вважає, що витік газу з підводного трубопроводу "Північний потік" стався внаслідок спланованого Росією теракту.

Крім того, вирва вируючої води діаметром 700 метрів, яка утворилася на місці вибуху газопроводу "Північний потік", може свідчити про екологічну катастрофу, адже в атмосферу потрапили близько 300 тисяч тонн метану, який є одним із найпотужніших парникових газів.