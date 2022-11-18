Взрывы на "Северных потоках": следователи нашли следы взрывчатки

Прокуратура Швеции подтвердила, что взрывы на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" были диверсией, на месте были обнаружены следы взрывчатки.

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Об этом сообщила прокуратура Швеции.

"При осмотре места преступления, которое проводилось на месте в Балтийском море, были сделаны значительные изъятия, и этот район был тщательно задокументирован. Проведенный анализ показывает следы взрывчатых веществ на нескольких найденных посторонних предметах. Работа по расширенному анализу продолжается, чтобы можно было сделать более убедительные выводы об инциденте", - заявил прокурор Матс Люнгквист, который проводит расследование повреждений газопроводов.

По его словам, предварительное расследование очень сложное и разностороннее, работа продолжается.

Ранее полиция Швеции подтвердила, что газопроводы "Северный поток" были повреждены в результате взрывов. При этом Стокгольм отказался поделиться с Россией результатами своего расследования предполагаемого саботажа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море.

Немецкие следователи установили, что серия взрывов, приведшая к утечке газа из трубопроводов на "Северном потоке" (1 и 2), была вызвана диверсией, за которой, вероятно, стоит Российская Федерация.

Отметим, что вся имеющаяся информация свидетельствует о том, что утечки газа на газопроводах "Северный поток -1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море являются результатом умышленных действий. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что утечка газа из подводного трубопровода "Северный поток" произошла вследствие спланированного Россией теракта.

Кроме того, образовавшаяся на месте взрыва газопровода "Северный поток" водоворот бурлящей воды диаметром 700 метров может свидетельствовать об экологической катастрофе, ведь в атмосферу попали около 300 тысяч тонн метана, который является одним из самых мощных парниковых газов.