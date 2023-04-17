НАТО наращивает силы на фоне зверств России в Украине - NYT

Вторжение России в Украину подтолкнуло НАТО к полномасштабным усилиям, направленным на то, чтобы снова стать боеспособным, воюющим альянсом.

Об этом пишет The New York Times.

"НАТО быстро переходит от того, что военные называют сдерживающим ответом, к сдерживанию отпором. В прошлом теория заключалась в том, что в случае вторжения россиян страны-члены будут пытаться продержаться до тех пор, пока силы союзников, преимущественно базирующиеся дома американские, не придут им на помощь и не нанесут ответный удар, чтобы оттеснить россиян", - пишет газета.

Отмечается, что после зверств России на оккупированных территориях Украины приграничные государства, такие как Польша и страны Балтии, больше не хотят рисковать. Цель состоит в том, чтобы сделать силы НАТО не только более крепкими и боеспособными, но и более заметными для России, что является ключевым элементом сдерживания. Страны Центральной и Восточной Европы настаивают на том, что недостаточно говорить, что мы готовы сдерживать, обещая отвоевать, а нужно защищать каждый дюйм территории НАТО с первого дня.

Сейчас НАТО развернула батальон многонациональных войск в восьми странах вдоль восточной границы с Россией. Альянс подробно разрабатывает планы расширения этих сил до уровня бригады в прифронтовых странах для усиления сдерживания и способности оттеснить силы вторжения с самого начала. Кроме того, он ставит задачу перед тысячами других сил в случае войны быстро перекинуться на поддержку.

Напомним, Министерство обороны Швеции объявило о начале 17 апреля международных военных учений "Аврора-23" с участием стран-членов НАТО и Украины. Военные маневры на территории Швеции станут самыми масштабными за последнюю четверть века, направленные на противодействие потенциальным нападениям на страну. Обучение проводится с участием сухопутных, военно-морских и воздушных сил, чтобы проверить боеготовность и оперативную совместимость стран-участниц.