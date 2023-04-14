Начнется Третья мировая: Ле Пен заявила, что Украина без войска НАТО не сможет победить РФ

Марин Ле Пен, лидер ультраправой консервативной партии "Национальный фронт", популярность которой во Франции за последнее время значительно выросла, заявила, что если Россия выиграет войну, это будет катастрофой, поскольку все страны с территориальным конфликтом будут думать, что они могут разрешить его оружием. Однако, если выиграет Украина победит, это будет означать, что НАТО вступило в войну и началась Третья мировая.

"Когда такая нация как Россия нападает на другую нацию и угрожает ее суверенитету, нет возможной равноудаленности, вы должны занять определенную позицию", - сказала в интервью El Pais.

Политик заявляет, что она является сторонницей поставки в Украину оборонительного оружия, но выступает против наступательного. Также ее партия поддерживает только те санкции, которые не касаются энергетики.

По словам Ле Пен, если Россия выиграет войну, это будет крушением, потому что все страны с территориальным конфликтом будут думать, что они могут разрешить его оружием, однако если Украина победит, это будет означать, что НАТО вступило в войну, потому что она убеждена , что Украина без военных сил НАТО не может победить Россию в бою. По ее мнению, такой поворот событий разрешит Третью мировую войну.

"Если продолжать потихоньку доставлять оружие в Украину, как мы это делаем сейчас, нас ждет новая Столетняя война, которая, учитывая человеческие потери, это ужасная драма", - заявили политик.

По просьбе журналиста уточнить, как она разрешит конфликт, Ле Пен грубо ответила, что не собирается предоставить мирный план прямо здесь, на журнальном столике.

Ле Пен на протяжении многих лет была французским политиком, наиболее тесно связанным с путинской Россией. Ее партия получила 9 миллионов евро ссуды от российского банка в 2014 году, и она заявила, что разделяет глобальное видение Путина. После вторжения в Украину в феврале 2022 года она дистанцировалась и заявила, что верит в суверенитет наций.

Согласно опросу института Elabe, если бы Марин Ле Пен встретилась с действующим президентом Эммануэлем Макроном во втором туре президентских выборов сегодня, она победила бы с результатом в 55% по сравнению с 45% нынешнего президента. На последних президентских выборах в 2022 году Макрон получил 58% поддержки по сравнению с 42% Ле Пен. С июня прошлого года СН является ведущей оппозиционной группой в Национальной ассамблее.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Les Échos заявил, что время для переговоров между Украиной и Россией о завершении войны еще не наступило, погода пока военная.