Почнеться Третя світова: Ле Пен заявила, що Україна без війська НАТО не зможе перемогти РФ

Марін Ле Пен, лідер ультраправої консервативної партії "Національний фронт" заявила, що якщо Росія виграє війну, це буде катастрофою, оскільки всі країни з територіальним конфліктом будуть думати, що вони можуть вирішити його зброєю. Проте якщо виграє Україна переможе, це буде означати, що НАТО вступило у війну і почалася Третя світова.

"Коли така нація, як Росія, нападає на іншу націю та загрожує її суверенітету, немає можливої ​​рівновіддаленості, ви повинні зайняти певну позицію", – сказала в інтерв'ю El Pais.

Політик заявляє, що вона є прихильницею поставки в Україну оборонної зброї, але виступає проти наступальної. Також її партія підтримує лише ті санкції, які не стосуються енергетики.

За словами Ле Пен, якщо Росія виграє війну, це буде катастрофою, тому що всі країни з територіальним конфліктом будуть думати, що вони можуть вирішити його зброєю, проте якщо Україна переможе, це буде означати, що НАТО вступило у війну, тому що вона переконана, що Україна без військових сили НАТО не може перемогти Росію в бою. На її думку, такий поворот подій розв'яже Третю світову війну.

"Якщо продовжувати потихеньку доставляти зброю в Україну, як ми це робимо зараз, то нас чекає нова Столітня війна, яка, враховуючи людські втрати, це жахлива драма", - заявили політик.

На прохання журналіста уточнити, як вона вирішить конфлікт, Ле Пен грубо відповіла, що не збираєся надати мирний план прямо тут, на журнальному столику.

Ле Пен протягом багатьох років була французьким політиком, найбільш тісно пов’язаним з путінською Росією. Її партія отримала 9 мільйонів євро позики від російського банку в 2014 році, і вона заявила, що поділяє глобальне бачення Путіна. Післявторгнення в Українув лютому 2022 року вона дистанціювалася і заявила, що вірить в суверенітет націй.

Згідно з опитуванням інституту Elabe, якби Марін Ле Пен зустрілася з чинним президентом Еммануелем Макроном у другому турі президентських виборів сьогодні, вона б перемогла з результатом у 55% порівняно з 45% нинішнього президента. На останніх президентських виборах у 2022 році Макрон здобув 58% підтримки порівняно з 42% Ле Пен. З червня минулого року РН є провідною опозиційною групою в Національній асамблеї.

Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю газеті Les Échos заявив, що час для переговорів між Україною та Росією про завершення війни ще не настав, погода наразі військова.