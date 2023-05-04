В Херсонській області окупанти погрожують депортацією місцевим – Генштаб ЗСУ

Триває примусова паспортизація громадян України у Генічеському районі. Російські окупанти постійно тиснуть на місцевих, погрожують депортацією та конфіскацією майна, обмежують у переміщені. До людей із українськими паспортами показове упереджене ставлення з боку загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00 4травня.

Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступу на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар’їнському напрямках - відбито 40 ворожих атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

На волинському та поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах Білорусі триває підготовка російських військ.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах РФ. З артилерії та мінометів обстріляв 1 населений пункт в Чернігівській області; 7 в Сумській області, а також 8 на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Обстрілів противника зазнали 10 населених пунктів в Харківській області.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки, з метою пошуку слабких місць в обороні ЗСУ. Артилерійських обстрілів зазнали 2 населених пункти в Луганській області та 3 в - Донецькій.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступ. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали 9 населених пунктів в Донецькій області.

На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Сєверного Донецької області, успіху не мав. Обстріляв 9 населених пунктів.

На мар’їнському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Відбиті численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Обстрілів також зазнала Красногорівка Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог обстріляв 6 населених пунктів в Донецькій області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборону. Завдав ракетного удару по місту Запоріжжя та авіаудару по Кізомису Херсонської області. З артилерії обстріляв 3 населені пункти в Донецькій області; 6 в Запорізькій області; 1 на Дніпропетровщині; 4 населених пункти та місто Херсон. Загинули цивільні люди.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, а також 4 ударів - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили район зосередження окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, а також зенітно-ракетний комплекс ворога.

Нагадаємо, вночі 4 травня росіяни атакували територію України "шахедами", які випустили з північного напрямку, Брянської області, і з півдня, східного узбережжя Азовського моря. Більшість дронів силам ППО вдалося збити, застосовуючи зенітне ракетне озброєння, авіацію і мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Центр". Українці знищили 18 Shahed-136/131 і один розвідувальний БПЛА.