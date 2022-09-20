ВАКС разрешил "слуге народа" Трухину оставаться на свободе под залогом менее 50 тысяч гривен

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 20 сентября избрал депутату Верховной Рады от "Слуги народа" Александру Трухину меру пресечения в виде залога в размере 49 620 гривен, которая будет действовать в течение двух месяцев - до 20 ноября включительно.

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При этом, как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, суд лишь частично удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро, согласованное генеральным прокурором.

Депутата обязали прибывать к детективу, прокурору и в суд по каждому требованию; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства или работы; воздерживаться от общения с министром внутренних дел Денисом Монастырским; руководителями Национальной полиции, Департамента патрульной полиции, управления патрульной полиции в Киеве, а также руководителями и судебными экспертами Института судебных экспертиз имени Бокариуса и свидетелями по делу.

Напомним, что действия нардепа квалифицированы по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса (предложение или обещание взятки должностному лицу). Расследование дела еще продолжается.

Речь идет о ДТП с участием Трухина, которое произошло на Бориспольской трассе в Киеве еще 23 августа 2021 года. Тогда автомобиль Audi, в котором находился нардеп и еще двое мужчин, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, остановившийся на красный свет. Тот в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей и глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи.

Дополнительно скандальности истории добавило то, что новость об инциденте была спешно удалена из многих интернет-СМИ, а государственные органы, как и сам Трухин, замалчивали его полторы недели.

Государственное бюро расследований сообщило о том, что расследует этот инцидент только 3 сентября, после того, как заочный комментарий дал сам нардеп. Публично же Трухин прокомментировал ДТП, а также скандал с удалением новости о нем из СМИ только 7 сентября.

После этого публично о развитии этой истории не сообщалось, однако инцидент с близким Владимиром Зеленским и влиятельным нардепом дважды пришлось комментировать самому президенту. В частности, на пресс-марафоне 26 ноября он заявил, что речь идет о банальном ДТП, в котором "ничего страшного нет", а также неожиданно дал понять, что смотрел видео с места происшествия, о котором ранее не сообщалось.

Лишь два месяца спустя, 1 февраля, издание "Украинская правда" опубликовало видео с камеры патрульного полицейского Сергея Петрика, прибывшего на место ДТП, которое свидетельствует, что нетрезвый Трухин еще в начале общения с ним обещал обо всем "поговорить" с Монастырским, а затем неоднократно предлагал правоохранителю взятку в "150 тысяч", якобы лежащих в спортивной сумке в его багажнике, за то, чтобы тот позволил ему спокойно уйти с места происшествия. Сам депутат на месте отрицал, что был за рулем, однако фактически отказывался от предоставления письменных объяснений и прохождения теста на алкогольное опьянение.

После публикации видеозаписи МВД открестилось от ответственности за расследование инцидента, указав, что передало его именно в ГБР. В бюро же заявили, что следствие не располагало видео с камеры Петрика, опубликованным журналистами. Более того, там заявили, что патрульный давал показания по этому делу, но следователям он якобы не сообщал о том, что рассказал в интервью УП.

Однако параллельно уже на следующий день после публикации свое следствие начало НАБУ. И только семь месяцев после этого, 7 сентября, оно таки вручило Трухину подозрение в предложении патрульной взятки.