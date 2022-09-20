ВАКС дозволив "слузі народу" Трухіну залишатись на свободі під заставою менше 50 тисяч гривень

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 20 вересня обрав депутату Верховної Ради від "Слуги народу" Олександру Трухіну запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49 620 гривень, який буде діяти протягом двох місяців - до 20 листопада включно.

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Втім, як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, суд лише частково задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро, погоджене генеральним прокурором.

Депутата зобов’язали прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи; утримуватись від спілкування з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським; керівниками Національної поліції, Департаменту патрульної поліції, управління патрульної поліції у Києві, а також керівниками та судовими експертами Інституту судових експертиз імені Бокаріуса та свідками у справі.

Нагадаємо, що дії нардепа кваліфіковані за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу (пропозиція чи обіцянка хабаря службовій особі). Розслідування справи ще триває.

Йдеться про ДТП за участю Трухіна, яке сталося на Бориспільській трасі у Києві ще 23 серпня 2021 року. Тоді автомобіль Audi, у якому перебував нардеп і ще двоє чоловіків, на великій швидкості в'їхав у автомобіль Ford, який зупинився на червоне світло. Той у свою чергу протаранив Daewoo. Постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей та голова комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі.

Додатково скандальності історії додало те, що новину про інцидент було поспіхом видалено з багатьох інтернет-ЗМІ, а державні органи, як і сам Трухін, замовчували його півтора тижні.

Державне бюро розслідувань повідомило про те, що розслідує цей інцидент, лише 3 вересня, після того, як заочний коментар дав сам нардеп. Публічно ж Трухін прокоментував ДТП, а також скандал із видаленням новини про нього зі ЗМІ лише 7 вересня.

Після цього публічно про розвиток цієї історії не повідомлялося, проте інцидент із близьким до Володимира Зеленського та впливовим нардепом двічі довелося коментувати самому президентові. Зокрема, на прес-марафоні 26 листопада він заявив, що йдеться про банальне ДТП, в якому "нічого страшного немає", а також несподівано дав зрозуміти, що дивився відео з місця події, про наявність якого раніше не повідомлялося.

Лише два місяці потому, 1 лютого, видання "Українська правда" опублікувало відео з камери патрульного поліцейського Сергія Петрика, який прибув на місце ДТП, яке свідчить, що нетверезий Трухін ще на початку спілкування з ним обіцяв про все "поговорити" з Монастирським, а потім неодноразово пропонував правоохоронцю хабар у "150 тисяч", які нібито лежать у спортивній сумці в його багажнику, за те, щоб правоохоронець дозволив йому спокійно піти з місця події. Сам депутат на місці заперечував, що був за кермом, проте фактично відмовлявся від надання письмових пояснень та проходження тесту на алкогольне сп'яніння.

Після публікації відеозапису МВС відхрестилося від відповідальності за розслідування інциденту, вказавши, що передало його саме до ДБР. У бюро ж заявили, що слідство не мало в розпорядженні відео з камери Петрика, опубліковане журналістами. Більше того, там заявили, що патрульний давав свідчення у цій справі, але слідчим він нібито не повідомляв про те, що розповів в інтерв'ю УП.

Однак паралельно вже наступного дня після публікації своє слідство почало НАБУ. І лише сім місяців після цього, 7 вересня, воно таки вручило Трухіну підозру в пропонуванні патрульному хабаря.