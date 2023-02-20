Важный сигнал поддержки для Украины и украинцев: Зеленский о визите Байдена (ФОТО)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом, прибывшим в нашу страну с визитом впервые с начала полномасштабного российского вторжения.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский встретил высокого гостя на крыльце Мариинского дворца в центре столицы.

После представления членов украинской и американской делегаций президенты Украины и США пообщались в формате с глазу на глаз.

Зеленский отметил, что визит Джозефа Байдена - чрезвычайно важный сигнал поддержки для Украины и украинцев.

"Очень вам благодарю, господин Президент. Это значимый момент поддержки для Украины", – сказал он.

Глава Украинского государства подчеркнул, что лично Джозеф Байден и все американское общество с начала развязанной Россией полномасштабной войны были вместе с Украиной.

"Первый телефонный звонок с поддержкой Украины был из Белого дома. Спасибо за ваше лидерство. Спасибо также за двухпартийную поддержку, за поддержку со стороны Конгресса", - отметил Зеленский.

Онподчеркнул, что будет говорить с президентом США о ситуации на фронте, а также об украинском народе, который переживает сегодня очень тяжелые времена.

"Что мы должны сделать, чтобы остановить войну, чтобы иметь успех в этой войне, сделать Украину еще сильнее и как победить в этом году", - рассказал он.

Со своей стороны, Джозеф Байден отметил важность своего присутствия сегодня в Украине, которая демонстрирует поддержку со стороны США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украинского государства.

"Я думаю, что было бы критически важно не оставить никакого сомнения в том, что США поддерживают Украину в ее войне против жестокой агрессии", – отметил лидер Соединенных Штатов.

Президент США отметил, что рад снова посетить Киев.

"Многое изменилось со времени последней поездки. Произошли ужасные вещи, вторжение, но в то же время украинцы проявили себя так, как очень мало народов проявляли себя никогда в своей защите. И они помогли нам постичь значение демократии", – сказал Байден.

Президент США рассказал о намерении обсудить, как Соединенные Штаты и союзники могут эффективно помочь Украине в борьбе за свободу и независимость.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на $500 млн, о котором будет объявлено 21 февраля.