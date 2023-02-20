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Важный сигнал поддержки для Украины и украинцев: Зеленский о визите Байдена (ФОТО)
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом, прибывшим в нашу страну с визитом впервые с начала полномасштабного российского вторжения.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Зеленский встретил высокого гостя на крыльце Мариинского дворца в центре столицы.
После представления членов украинской и американской делегаций президенты Украины и США пообщались в формате с глазу на глаз.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Зеленский отметил, что визит Джозефа Байдена - чрезвычайно важный сигнал поддержки для Украины и украинцев.
"Очень вам благодарю, господин Президент. Это значимый момент поддержки для Украины", – сказал он.
Глава Украинского государства подчеркнул, что лично Джозеф Байден и все американское общество с начала развязанной Россией полномасштабной войны были вместе с Украиной.
"Первый телефонный звонок с поддержкой Украины был из Белого дома. Спасибо за ваше лидерство. Спасибо также за двухпартийную поддержку, за поддержку со стороны Конгресса", - отметил Зеленский.
Онподчеркнул, что будет говорить с президентом США о ситуации на фронте, а также об украинском народе, который переживает сегодня очень тяжелые времена.
"Что мы должны сделать, чтобы остановить войну, чтобы иметь успех в этой войне, сделать Украину еще сильнее и как победить в этом году", - рассказал он.
Со своей стороны, Джозеф Байден отметил важность своего присутствия сегодня в Украине, которая демонстрирует поддержку со стороны США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украинского государства.
"Я думаю, что было бы критически важно не оставить никакого сомнения в том, что США поддерживают Украину в ее войне против жестокой агрессии", – отметил лидер Соединенных Штатов.
Президент США отметил, что рад снова посетить Киев.
"Многое изменилось со времени последней поездки. Произошли ужасные вещи, вторжение, но в то же время украинцы проявили себя так, как очень мало народов проявляли себя никогда в своей защите. И они помогли нам постичь значение демократии", – сказал Байден.
Президент США рассказал о намерении обсудить, как Соединенные Штаты и союзники могут эффективно помочь Украине в борьбе за свободу и независимость.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на $500 млн, о котором будет объявлено 21 февраля.