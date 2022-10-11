Великобритания будет требовать созвать лидеров НАТО из-за массированного обстрела Украины

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во вторник обратится к лидерам "Большой семерки" (G7) с призывом оставаться непоколебимыми в своей поддержке Украины и попросит провести срочную встречу лидеров НАТО из-за российской массированной ракетной атаки по украинским городам.

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Об этом пишет Reuters.

Как ожидается, Лиз Трасс выступит с этим призывом во вторник на встрече лидеров государств G7, говорится в заявлении пресс-службы британского правительства.

"Огромная международная поддержка борьбы Украины резко контрастирует с изоляцией России на международной арене. Никто не хочет больше мира, чем Украина. Со своей стороны мы не должны ни на йоту ослаблять свою решимость помочь им победить" — отметила Трасс.

Отмечается, что на встрече G7, в которой примет участие президент Украины Владимир Зеленский, британская премьер также обратится к коллегам с предложением продолжать санкционную политику в отношении России.

Кроме того, Трасс попросит провести полноценную встречу лидеров стран-членов военного альянса НАТО в ближайшие дни.

"Преимущественная международная поддержка борьбы Украины резко противопоставляется изоляции России на международной арене", – отмечает Трасс.

Напомним, утром 10 октября Россия ударила ракетами по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. Сейчас известно об 11 погибших и 64 травмированных из-за обстрелов.

После этого президент Украины Владимир Зеленский договорился с канцлером Германии Олафом Шольцом о созыве срочного заседания "Большой семерки".