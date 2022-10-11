Великобританія вимагатиме скликати лідерів НАТО через масований обстріл України

Прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс у вівторок звернеться до лідерів "Великої сімки" (G7) із закликом залишатися непохитними у своїй підтримці України і попросить провести термінову зустріч лідерів НАТО через російську масовану ракетну атаку по українським містам.

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Про це пише Reuters.

Як очікується, Ліз Трасс виступить із цим закликом у вівторок на зустрічі лідерів держав G7, йдеться у заяві пресслужби британського уряду.

"Величезна міжнародна підтримка боротьби України різко контрастує з ізоляцією Росії на міжнародній арені. Ніхто не хоче миру більше, ніж Україна. Зі свого боку ми не повинні ні на йоту послаблювати свою рішучість допомогти їм перемогти" — зазначила Трасс.

Зазначається, що на зустрічі G7, у якій візьме участь президент України Володимир Зеленський, британська прем'єрка також звернеться до колег із пропозицією продовжувати санкційну політику щодо Росії.

Крім того, Трасс попросить провести повноцінну зустріч лідерів країн-членів військового альянсу НАТО найближчими днями.

"Переважна міжнародна підтримка боротьби України різко протиставляється ізоляції Росії на міжнародній арені", – зазначає Трасс.

Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія вдарила ракетами, по Києву,Львову, Дніпру, Харкову, Житомирській та Сумській областях. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. В Житомирській області також росіяни завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет.

Після чого президент України Володимир Зеленський домовся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом про скликання термінового засідання "Великої сімки".