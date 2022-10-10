Зеленський домовився про термінове скликання G7

Президент України Володимир Зеленський домовся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом про кликання термінового засідання "Великої сімки". Про це очільник держави повідомив в своєму Twitter.

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"Домовилися з Шольцом, канцлером Німеччини, яка головує у G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури", - написав гарант.

Крім того, Зеленський провів термінові переговори з президентом Франції Еммануельом Макроном.

"Обговорили посилення нашої ППО, необхідність жорсткої європейської та міжнародної реакції, посилення тиску на РФ. Франція пліч-о-пліч з Україною", - повідомив український лідер.

Напередодні Зеленський звернувся до українців та закликав зберігати спокій, і перебувати в укриттях, адже Росія завдає масованих ракетних ударів по всій країні.

Він звернув увагу, що росіяни спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди, щоб постраждали люди.

Станом на 12:00 відомо, що Росія випустила 75 ракет, з яких сили протиповітряної оборони (ППО) збили 43.