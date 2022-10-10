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Зеленский договорился о срочном созыве G7
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с канцлером Германии Олафом Шольцом о созыве срочного заседания "Большой семерки". Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.
"Договорились с Шольцом, канцлером председательствующей в G7 Германии о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах РФ. Также обсудили усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры", - написал гарант.
Кроме того, Зеленский провел срочные переговоры с президентом Франции Эммануэлом Макроном.
"Обсудили усиление нашей ПВО, необходимость жесткой европейской и международной реакции, усиление давления на РФ. Франция бок о бок с Украиной", - сообщил украинский лидер.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Накануне Зеленский обратился к украинцам и призвал сохранять спокойствие и находиться в укрытиях, ведь Россия наносит массированные ракетные удары по всей стране.
Он обратил внимание, что россияне специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести как можно больше вреда, чтобы пострадали люди.
По состоянию на 12.00 известно, что Россия выпустила 75 ракет, из которых силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 43.