Венецианская комиссия рекомендует Украине отложить закон об олигархах до конца войны

Венецианская комиссия решила рекомендовать Украине отложить имплементацию закона об олигархах из-за войны. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Он отметил, что война существенно изменяет баланс сил в Украине и уменьшает влияние олигархов. Речь идет как о разрушении их предприятий, так и особенностях функционирования органов государственной власти в условиях войны.

"Полагающим образом оценить влияние закона на политическую, правовую систему крайне сложно. Поэтому Венецианская комиссия рекомендует подождать с имплементацией, пока закончится война", - сказал чиновник.

Министр напомнил, что напомнил, что имплементация антиолигархического закона согласно выводу Венецианской комиссии является одним из условий для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

"Соответственно, закон об олигархах пока на паузе, но эта пауза продлится недолго и мы вернемся к этому вопросу вместе с Венецианской комиссией с тем, чтобы посмотреть и достать олигархов, если они еще останутся олигархами, а не станут обычными порядочными бизнесменами", - добавил Малюска.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект об олигархах во втором чтении и в целом еще в сентябре 2021 года.

Президент Владимир Зеленский подписал этот документ в ноябре. Как отмечала пресс-служба Офиса президента, закон должен обеспечить правовые рамки для отделения крупного бизнеса от политической борьбы и ограничить деструктивное влияние олигархических интересов на экономическую жизнь Украины.

В марте 2023 года глава Минюста Денис Малюська заявил, что единственным барьером на пути имплементации закона является требование Еврокомиссии дождаться вывода Венецианской комиссии.