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Венеціанська комісія рекомендує Україні відкласти закон про олігархів до кінця війни
Венеціанська комісія вирішила рекомендувати Україні відкласти імплементацію закону про олігархів через війну. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.
Він зазначив, що війна істотно змінює баланс сил в Україні й зменшує вплив олігархів. Ідеться як про руйнування їхніх підприємств, так і особливості функціонування органів державної влади в умовах війни.
"Належним чином оцінити вплив закону на політичну, правову систему вкрай складно. Тому Венеціанська комісія рекомендує почекати з імплементацією, допоки закінчиться війна", – сказав урядовець.
Міністр нагадав, що нагадав, що імплементація антиолігархічного закону згідно з висновком Венеційської комісії є однією з умов для початку перемовин про вступ України до Європейського Союзу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Відповідно, закон про олігархів поки що на паузі, але ця пауза триватиме недовго і ми повернемося до цього питання разом з Венеціанською комісією з тим, щоб подивитися і дістати олігархів, якщо вони ще залишатимуться олігархами, а не стануть звичайними порядними бізнесменами", – додав Малюська.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про олігархів у другому читанні та в цілому ще у вересні 2021 року.
Президент Володимир Зеленський підписав цей документ у листопаді. Як зазначала пресслужба Офісу президента, закон має забезпечити правові рамки для відокремлення великого бізнесу від політичної боротьби та обмежити деструктивний вплив олігархічних інтересів на економічне життя України.
У березні 2023 року очільник Мінʼюсту Денис Малюська заявив, що єдиним бар’єром на шляху імплементації закону є вимога Єврокомісії дочекатися висновку Венеціанської комісії.