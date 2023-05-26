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В Украине арестовали судно подсанкционного российского олигарха стоимостью около 1 млрд грн
По материалам Службы безопасности суд наложил арест на рыболовный траулер "Бухта Соколовская", принадлежащий холдингу подсанкционного российского олигарха Александра Верховского. Стоимость промышленного судна составляет около 1 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Установлено, что Верховский входит в ближайшее окружение Кремля и является одним из крупнейших финансовых "доноров" войны против Украины. Рыболовный промысел российского бизнесмена позволяет ему регулярно перечислять миллиардные суммы в бюджет РФ.
Арестованный траулер является составной частью торгового "флота" олигарха.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Еще до полномасштабного вторжения российский траулер достраивался на судостроительном заводе в Николаеве. Для обхода санкций бенефициарный владелец судна оформил его на одну из подконтрольных компаний в Приморском крае РФ.
Однако сотрудники СБУ разоблачили сделку и заблокировали российский траулер.
Судно передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Напомним, что в апреле 2023 года по материалам СБУ было арестовано имущество пророссийского олигарха Вадима Новинского более чем на 3,5 млрд грн. А в мае по материалам Службы безопасности были арестованы новые активы Новинского более чем на 10,5 млрд грн.