Венгрия отвергла обвинения Данилова в том, что Будапешт якобы знал о планах Путина насчет Украины

Венгрия назвала "фейковыми новостями" утверждение секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что президент РФ Владимир Путин предупредил Будапешт о намерении вторгнуться в Украину.

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Об этом написал представитель венгерского премьера Золтан Ковач в Twitter.

"Ответ на фейковые новости: 3 апреля венгры решили, что Венгрия не будет поставлять оружие в Украину. Хотя мы понимаем, что Украина не приветствует наше решение, распространение фейковых новостей и лжи не изменит нашей позиции", — отметил Ковач.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что Венгрия была заранее предупреждена РФ о предстоящем полномасштабном нападении на Украину. По его словам, Венгрия считала, что может забрать часть украинской территории.