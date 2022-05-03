Угорщина відкинула звинувачення Данілова в тому, що Будапешт нібито знав про плани Путіна щодо України

Угорщина назвала "фейковими новинами" твердження секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що президент РФ Володимир Путін попередив Будапешт про намір вторгнутися до України.

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Про це написав представник угорського прем'єра Золтан Ковач у Twitter.

"Відповідь на фейкові новини: 3 квітня угорці вирішили, що Угорщина не постачатиме зброю в Україну. Хоча ми розуміємо, що Україна не вітає наше рішення, поширення фейкових новин та брехні не змінить нашої позиції", — зазначив Ковач.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що Угорщину було заздалегідь попереджено РФ про майбутній повномасштабний напад на Україну. За його словами, Угорщина вважала, що може забрати частину української території.