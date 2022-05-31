Верховная Рада просит СНБО ввести санкции против руководства РПЦ

Верховная Рада обратилась с Совету национальной безопасности и обороны с просьбой ввести санкции против нескольких деятелей Русской православной церкви, в том числе и патриарха московского Кирилла Гундяева.

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О том, что украинский парламент принял соответствующий законопроект №7332 сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк. За решение проголосовало 292 парламентария.

"В частности, российский патриарх Кирилл (Гундяев Владимир Михайлович, 16-й Патриарх Московский и всея России) неоднократно высказывался в поддержку проведения так называемой "специальной операции" на территории Украины, тем самым поддерживая вооруженную злость русской Федерации против Украины... Распространение идеологии войны и геноцида несовместимо с религиозными устоями веры. Российские священники, равно как и политическое руководство и военные РФ, должны ответить за преступление геноцида украинского народа в соответствии со статьями 6, 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда и в соответствии с действующее законодательство Украины", — говорится в пояснительной записке к документу.

По словам Железняка, всего инициатива касается 8 священнослужитель РПЦ. Однако в редакции законопроекта на сайте Верховной Рады указано всего четыре — патриарх московский Кирилл, митрополит Илларион, протоиерей Николай Балашов, митрополит Тихон.

Санкции против них будут включать:

временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом;

ограничение торговых операций и предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование лицензий;

запрет на участие в приватизации и аренде госимущества;

запрет на использование радиочастотным ресурсом Украины;

полный или частичный запрет на совершение сделок с ценными бумагами;

прекращение выдачи разрешений на ввоз или вывоз валютных ценностей и ограничение выдачи наличные по платежным картам.

"Принятие постановления будет способствовать уменьшению реальных и потенциальных угроз национальным интересам, информационной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины", — подытожили законотворцы.

Напомним, что 27 мая по итогам собора УПЦ решила внести определенные изменения в свой устав, заявив о своей "полной самостоятельности и независимости".

Однако в РПЦ заявили, что действующий с 1990 года самоуправляемый статус УПЦ это никак не меняет и единства с РПЦ никак не нарушает, несмотря на финансовую и административную независимость украинской структуры от Московского патриархата.