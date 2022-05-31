Верховна Рада просить РНБО запровадити санкції проти керівництва РПЦ

Верховна Рада звернулася до Ради національної безпеки та оборони з проханням запровадити санкції проти кількох діячів Російської православної церкви, зокрема патріарха московського Кирила Гундяєва.

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Про те, що український парламент ухвалив відповідний законопроект №7332, повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк. За рішення проголосувало 292 парламентарії.

"Зокрема, російський патріарх Кирило (Гундяєв Володимир Михайлович, 16-й Патріарх Московський і всієї Росії) неодноразово висловлювався на підтримку проведення так званої "спеціальної операції" на території України, тим самим підтримуючи збройну агресію Російської Федерації проти України... Поширення ідеології війни та геноциду несумісні з релігійними засадами віри. Російські священики, так само як і політичне керівництво та військові РФ, повинні відповісти за злочин геноциду українського народу відповідно до статей 6, 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду та відповідно до чинного законодавства України", - Ідеться в пояснювальній записці до документа.

За словами Железняка, загалом ініціатива стосується 8 священнослужителів РПЦ. Однак у редакції законопроекту на сайті Верховної Ради вказано лише чотири – патріарх московський Кирило, митрополит Іларіон, протоієрей Микола Балашов, митрополит Тихон.

Санкції проти них включатимуть:

тимчасове обмеження права користуватися і розпоряджатися майном, що належить їм;

обмеження торгових операцій та запобігання виведенню капіталів за межі України;

призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; анулювання ліцензій;

заборона на участь у приватизації та оренді держмайна;

заборона використання радіочастотним ресурсом України;

повна або часткова заборона на укладання угод з цінними паперами;

припинення видачі дозволів на ввезення або вивезення валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками.

"Прийняття постанови сприятиме зменшенню реальних та потенційних загроз національним інтересам, інформаційній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України", - підсумували законотворці.

Нагадаємо, що 27 травня за підсумками собору УПЦ вирішила внести певні зміни до свого статуту, заявивши про свою "повну самостійність та незалежність".

Проте в РПЦ заявили, що чинний з 1990 року самоврядний статус УПЦ це ніяк не змінює і єдності з РПЦ ніяк не порушує, незважаючи на фінансову та адміністративну незалежність української структури від Московського патріархату.