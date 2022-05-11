Военное положение в России вводить не будут, - Песков

Военное положение на территории страны агрессора пока вводить не планируют.

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Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, предпосылок для этого нет.

"Нет, этого в планах нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли планируется вводить военное положение на территории страны, о чем сообщает разведка США.

Стоит напомнить, что перед масштабным вторжением российской армии на территорию Украины, Песков также постоянно говорил, что Кремль никогда не нападет на Украину.

Отметим, страну-агрессора постоянно в последние дни преследуют неудачи, то взрывы в Белгородской области, то обвал железнодорожного моста в Курской области.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прогнозировал, что Россия однозначно перенесет боевые действия на территорию своей страны, а количество провокаций там будет расти.