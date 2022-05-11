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Военное положение в России вводить не будут, - Песков
Военное положение на территории страны агрессора пока вводить не планируют.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, предпосылок для этого нет.
"Нет, этого в планах нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли планируется вводить военное положение на территории страны, о чем сообщает разведка США.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Стоит напомнить, что перед масштабным вторжением российской армии на территорию Украины, Песков также постоянно говорил, что Кремль никогда не нападет на Украину.
Отметим, страну-агрессора постоянно в последние дни преследуют неудачи, то взрывы в Белгородской области, то обвал железнодорожного моста в Курской области.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прогнозировал, что Россия однозначно перенесет боевые действия на территорию своей страны, а количество провокаций там будет расти.