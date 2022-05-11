Військовий стан у Росії не вводитимуть, - Пєсков

Військовий стан на території країни агресора поки що запроваджувати не планують.

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Про це заявив речник російського лідера Дмитро Пєсков.

За його словами, передумов для цього немає.

"Ні, цього у планах немає", - сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на запитання, чи справді планується вводити військовий стан на території країни, про що повідомляє розвідка США.

Перед масштабним вторгненням російської армії на територію України, Пєсков також постійно говорив, що Кремль ніколи не нападе на Україну.

Зазначимо, країну-агресора постійно останніми днями переслідують невдачі: вибухи в Білгородській області, то обвал залізничного мосту в Курській області.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прогнозував, що Росія однозначно перенесе бойові дії на територію своєї країни, а кількість провокацій там зростатиме.