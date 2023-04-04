Военные США ликвидировали высокопоставленного главаря "Исламского государства"

3 апреля была проведена военная операция в Сирии, в результате которой убит лидер "Исламского государства" Халид Аид Ахмад аль-Джабури.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM).

Отмечается, что это стало последним ударом по группировке, когда-то нагонявшей страх на весь Ближний Восток.

Аль-Джабури отвечал за планирование нападений "Исламского государства" в Европе и разработал структуру руководства группировки, говорится в заявлении.

В результате этого удара никто из гражданских не погиб и не был ранен, заявили в CENTCOM, добавив, что группировка "продолжает представлять угрозу для региона и за его пределами".

"Несмотря на деградацию, группировка остается способной проводить операции в регионе и стремится наносить удары за пределами Ближнего Востока", - говорится в заявлении. Также добавляется, что смерть аль-Джабури "временно подорвет группировку планировать внешние атаки".

Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, базирующийся в Великобритании, заявил, что аль-Джабури был убит во время телефонного разговора на открытой местности в регионе Идлиб в результате удара американского беспилотника.

Центр сообщил, что аль-Джабури, выдававший себя за сирийца, нашел убежище в этом районе около 10 дней назад.

Напомним, ранее иранские дроны атаковали американскую базу вблизи Хасаки на северо-востоке Сирии. В результате атаки погиб американский подрядчик, еще один получил ранения, также пострадали пятеро американских военнослужащих.